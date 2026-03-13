Ferito al braccio con una motosega

Un uomo è rimasto gravemente ferito al braccio durante un incidente sul lavoro a Ghiare Sabbioni, frazione di Fontanellato. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre utilizzava una motosega. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare l’uomo in ospedale.

Incidente sul lavoro a Ghiare Sabbioni, frazione di Fontanellato. Per cause ancora in corso d'accertamento, un uomo si è ferito gravemente al braccio mentre usava una motosega. Il 118 è intervenuto sul posto. L'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Precipita per quattro metri mentre taglia gli alberi con la motosega: ferito un 50enneUn uomo di 50 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala mentre stava potando gli alberi con la motosega. Leggi anche: Lite dopo il brindisi di Capodanno: uomo ferito al braccio con un coltello He spied on a bathing beauty, but she’s a top assassin! Kneels to beg but gets slayed, so cathartic! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ferito al braccio con una motosega Temi più discussi: Accoltellamento in un chiosco a piazzale Roma, il questore lo chiude per due settimane: il gestore aveva ferito al braccio uno degli...; Gravissimo incidente sul lavoro. Resta incastrato nel macchinario: braccio amputato a un operaio; Sergio Spina, il maestro ferito:Ci hanno caricato con gli scudi; Il braccio finisce nella motozappa: grave 80enne a Calusco. Sparatoria a Catania, 23enne ferito con un colpo al braccioUn 23enne è ricoverato con la prognosi riservata nell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico, per una ferita da arma da fuoco al braccio. Il giovane è ... ansa.it Il braccio finisce nella motozappa: grave 80enne a CaluscoL’anziano stava lavorando nel suo orto, trovato dalla moglie. La donna sotto choc. Il marito ricoverato al «San Gerardo» di Monza. ecodibergamo.it ANSA.it. . Hegseth sull'Iran: "Mojtaba Khamenei è ferito e sfigurato". Il segretario alla Difesa Usa: "Spaventato e in fuga, a Teheran non sanno piu' chi è al comando" #ANSA - facebook.com facebook Aggredito da due cani mentre fa jogging: ferito, per salvarsi si arrampica su un albero x.com