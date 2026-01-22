picchia la compagna che ha la figlia in braccio il suocero la difende ma viene accoltellato

Un uomo di 25 anni di Lercara Friddi, Palermo, è stato arrestato dopo un episodio di violenza domestica. Durante l’alterco, ha aggredito la compagna mentre teneva in braccio la figlia, e il suocero è stato ferito da un coltello intervenuto in sua difesa. L’indagato è accusato di maltrattamenti, lesioni aggravate ed evasione. L’intera vicenda evidenzia le problematiche legate alla violenza familiare e alla tutela delle vittime.

Un 25enne di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed evasione al termine di un violento episodio avvenuto all’interno dell’abitazione della compagna. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe scatenato una lite violenta con la compagna, arrivando a colpirla con un pugno al ventre mentre la donna teneva in braccio la figlia di appena un anno. A intervenire in difesa della giovane è stato il padre di lei, ma la situazione è ulteriormente degenerata. Il 25enne avrebbe infatti distrutto parte degli arredi domestici e aggredito verbalmente il suocero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

