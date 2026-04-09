Diesel aumenti pazzeschi | superati i 2,3 euro al litro Prezzi mai così alti

I prezzi dei carburanti continuano a salire in modo rapido, con il diesel che ha superato quota 2,3 euro al litro. A Parma e in tutta Italia, i rincari sono costanti senza interruzioni, in un periodo segnato da tensioni geopolitiche in Medio Oriente e da crisi sui mercati energetici internazionali. La situazione si riflette nei prezzi praticati nelle stazioni di servizio, sempre più alti rispetto al passato recente.