Diesel aumenti pazzeschi | superati i 2,3 euro al litro Prezzi mai così alti
I prezzi dei carburanti continuano a salire in modo rapido, con il diesel che ha superato quota 2,3 euro al litro. A Parma e in tutta Italia, i rincari sono costanti senza interruzioni, in un periodo segnato da tensioni geopolitiche in Medio Oriente e da crisi sui mercati energetici internazionali. La situazione si riflette nei prezzi praticati nelle stazioni di servizio, sempre più alti rispetto al passato recente.
Prosegue senza interruzioni la crescita dei prezzi dei carburanti a Parma e in Italia, nel contesto della crisi geopolitica in Medio Oriente e delle tensioni sui mercati energetici internazionali. I nuovi dati diffusi da Quotidiano Energia, sulla base delle rilevazioni dell’Osservatorio Prezzi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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