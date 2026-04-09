Dichiarata la morte cerebrale per il 12enne risucchiato nell’idromassaggio la tragedia davanti alla famiglia a Rimini | cosa era successo

I medici dell’ospedale di Rimini hanno comunicato la morte cerebrale di un ragazzino di 12 anni di San Benedetto del Tronto, dopo che era stato trovato sott’acqua in una spa di un hotel a Pennabilli durante la mattina di Pasqua. La tragedia si è verificata davanti alla famiglia del ragazzo, che ha assistito alla scena. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente, che ha avuto un epilogo drammatico.

I medici dell’ospedale Infermi di Rimini hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzino di 12 anni di San Benedetto del Tronto, rimasto bloccato sott’acqua nella spa di un hotel a Pennabilli durante la mattina di Pasqua. Il giovane era ricoverato in rianimazione da quattro giorni, senza aver mai ripreso conoscenza. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Novafeltria, il bambino sarebbe rimasto incastrato con una gamba in un bocchettone dell’impianto di aspirazione, che gli avrebbe impedito di riemergere. I familiari, presenti in acqua con lui, si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno lanciato l’allarme: il personale della struttura ha spento l’impianto, ma il 12enne era già privo di battito cardiaco. 🔗 Leggi su Open.online Tragedia a Rimini: dichiarata la morte cerebrale del 12enne rimasto incastrato nell’idromassaggioABBONATI A DAYITALIANEWS Il drammatico incidente durante le festività pasquali È stata dichiarata la morte cerebrale di un ragazzo di 12 anni,... Rimini, dichiarata la morte cerebrale del 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotelNon ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a... Temi più discussi: Malore nella notte, dichiarata la morte cerebrale per il giornalista lodigiano Roberto Arditti; Prelievi di organo, a Sondrio primo intervento a cuore fermo; Roberto Arditti, dichiarata la morte cerebrale: via libera alla donazione degli organi; Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di Pasqua. Morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio a PennabilliLa salma sarà tenuta sotto sequestro per gli accertamenti medico-legali, i genitori hanno già espresso la volontà di donare gli organi ... rainews.it Dichiarata la morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della piscina a RiminiÈ stata dichiarata la morte cerebrale per il bambino di 12 anni rimasto incastrato sott'acqua nella vasca idromassaggio di un hotel termale a Pennabilli ... fanpage.it All'ospedale Infermi di Rimini è stata dichiarata la morte cerebrale del dodicenne di San Benedetto del Tronto rimasto incastrato sott'acqua nella vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli, nel Riminese. Il ragazzino era ricoverato in rianimazione da quattro - facebook.com facebook Risucchiato dall'idromassaggio a Pennabilli (Rimini), dichiarata la morte cerebrale del dodicenne: era con la famiglia in un hotel x.com