Morte Diana Canevarolo la svolta della procura | Era ubriaca e cadde da sola fu un incidente
La procura ha concluso le indagini sulla morte di Diana Canevarolo, avvenuta lo scorso dicembre a Torri di Quartesolo, determinando che si è trattato di un incidente. Secondo le risultanze, la donna, risultata ubriaca, avrebbe perso l’equilibrio vicino a una panchina nel cortile di casa, cadendo e battendo la testa contro il cemento. La ricostruzione esclude altre responsabilità o cause esterne.
Per la procura, la morte di Diana Canevarolo - lo scorso dicembre, a Torri di Quartesolo - è stata un incidente: ubriaca, avrebbe perso l’equilibrio vicino a una panchina nel cortile di casa, battendo la testa contro il cemento. Esclusa l’aggressione, si va verso l’archiviazione dopo mesi di indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Morte di Lucia Salcone, arrestato il marito Ciro Caliendo: per la Procura non fu un incidente, ma un omicidio programmatoQuesta mattina, la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura di Foggia.
Violentata e filmata da due giovani, la Cassazione conferma l’assoluzione: “Consenziente anche se ubriaca”La Cassazione ha confermato la sentenza con cui due giovani, accusati di aver violentato e filmato una 18enne, sono stati assolti.