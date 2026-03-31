Morte Diana Canevarolo la svolta della procura | Era ubriaca e cadde da sola fu un incidente

La procura ha concluso le indagini sulla morte di Diana Canevarolo, avvenuta lo scorso dicembre a Torri di Quartesolo, determinando che si è trattato di un incidente. Secondo le risultanze, la donna, risultata ubriaca, avrebbe perso l’equilibrio vicino a una panchina nel cortile di casa, cadendo e battendo la testa contro il cemento. La ricostruzione esclude altre responsabilità o cause esterne.