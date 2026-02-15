Niscemi frana sotto controllo | il NOCS monitora con droni la stabilità del terreno e la sicurezza dei residenti

A Niscemi, una frana si è verificata dopo le intense piogge di questa settimana, spingendo il NOCS a intervenire con droni e sensori per controllare la stabilità del terreno e garantire la sicurezza delle case vicine. La polizia ha inviato unità specializzate per sorvegliare l’area e raccogliere dati sulla situazione. Oggi, i droni sorvolano costantemente il sito, trasmettendo immagini e informazioni in tempo reale ai tecnici. Un dettaglio importante è che le verifiche continuano per evitare ulteriori rischi ai residenti.

Niscemi Sotto la Lente: Il NOCS Monitora la Frana con Droni e Sensori Avanzati. Niscemi, un comune nel cuore della Sicilia, è al centro di un'operazione di monitoraggio delicata a seguito di una frana che ha richiesto l'intervento del NOCS (Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza) della Polizia di Stato. Gli specialisti sono sul campo, impiegando droni terrestri dotati di sensori avanzati per valutare la stabilità del terreno e garantire la sicurezza della popolazione. L'intervento, in corso da oggi, 15 febbraio 2026, mira a prevenire ulteriori danni e a fornire un quadro preciso della situazione.