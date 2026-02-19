La frode nel settore ittico è una vulnerabilità strutturale | serve un approccio basato sull’Ai
La frode nel settore ittico si verifica regolarmente, a causa della complessità delle filiere e della mancanza di controlli efficaci. Spesso, i pesci vengono etichettati in modo scorretto o manipolati per aumentare il valore di mercato. Questa vulnerabilità si accentua con la frammentazione delle normative e la scarsa trasparenza tra i vari attori coinvolti. Un esempio concreto riguarda il pesce importato che viene rivenduto come prodotto locale, ingannando i consumatori e compromettendo la tracciabilità. Per affrontare il problema, è necessario introdurre strumenti di intelligenza artificiale nelle verifiche.
La frode nel settore degli alimenti acquatici non è un’anomalia episodica ma una vulnerabilità strutturale di sistemi di filiera caratterizzati da alta complessità biologica, frammentazione giuridica e asimmetria informativa. Il recente rapporto 2026 della Fao dal titolo “Food fraud in the fisheries and acquaculture” stima che il mercato globale dei prodotti ittici superi i 190 miliardi di dollari e coinvolga oltre 12.000 specie commercializzate, una diversità ontologica che rende la verificabilità empirica del prodotto più fragile rispetto ad altre filiere agroalimentari. Studi consolidati indicano che la percentuale di mislabeling a livello globale può attestarsi tra il 20% e il 30% in alcuni contesti di ristorazione e prodotti trasformati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
