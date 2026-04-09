Di Marzio | Napoli pronto a spendere 30 milioni per questo giocatore | Inter in inserimento

Il calciomercato estivo si sta riscaldando, con il Napoli che avrebbe deciso di investire circa 30 milioni di euro per un giocatore. Contestualmente, si parla di un possibile inserimento dell’Inter nella trattativa, senza dettagli sui nomi coinvolti. La trattativa riguarda principalmente il reparto centrale, dove le società stanno valutando diverse opzioni per rafforzare le rispettive rose. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dai club interessati.

Il calciomercato estivo si preannuncia infuocato per il centrocampo dell’ Inter, con diversi nomi di spessore sul taccuino della dirigenza. Secondo Gianluca Di Marzio, intervenuto nel podcast di Tuttomercatoweb, uno dei profili più seguiti è quello di Richard Rios. Il giocatore piace da tempo in viale della Liberazione: “Già da diverse stagioni Rios è un giocatore che era sempre piaciuto alla dirigenza nerazzurra”, ha rivelato l’esperto di mercato. Tuttavia, la corsa al centrocampista colombiano del Benfica è tutt’altro che in discesa. Il Napoli sembra attualmente in pole position, pronto a investire cifre importanti per strapparlo alla concorrenza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Situata sul lungomare, sarà intitolata a Francesco, Marzio, Fortunato e Giuseppe, i poco più che ventenni che persero la vita nel 2016 sulla Salerno-Reggio Calabria. Ricorderà anche tutte le altre vittime della strada. Il sindaco Simona Scarcella: «Sempre vivi - facebook.com facebook