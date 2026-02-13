Inter News Moretto | Questo giocatore andrà via chance di restare praticamente nulle

Moretto ha detto che Stefan de Vrij lascerà l’Inter perché le possibilità di restare sono quasi inesistenti. La decisione si basa sulle ultime trattative e sulle valutazioni del club, che cercano un difensore con caratteristiche diverse. Nei prossimi mesi, il giocatore potrebbe essere ceduto a una squadra estera, dove le offerte sono più competitive.

Inter News. Tra i dossier aperti in casa Inter per la prossima estate c'è anche quello legato al futuro di Stefan de Vrij. Il difensore olandese, in scadenza di contratto a giugno, era già stato vicino all'addio nella finestra invernale, quando si era ipotizzato un trasferimento all'Al Hilal di Simone Inzaghi nell'ambito di un possibile intreccio che avrebbe potuto coinvolgere anche Joao Cancelo, poi approdato al Barcellona. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul suo canale YouTube, lo scenario più probabile resta quello della separazione a fine stagione. Il centrale nerazzurro, infatti, avrebbe " pochissime, se non nulle, possibilità di rinnovare " il proprio contratto con il club di viale della Liberazione.