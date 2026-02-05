Cardinale Grech | Algoritmi ci manipolano ci dicono anche cosa pensare

Il cardinale Grech lancia un allarme sugli algoritmi: dice che ci manipolano e ci influenzano anche su cosa pensare. Durante un intervento, ha sottolineato come le tecnologie digitali entrino nella vita di tutti i giorni e modellino le nostre scelte, spesso senza che ce ne rendiamo conto. Mette in guardia da questa influenza nascosta, che va oltre il semplice intrattenimento o le pubblicità. Grech invita a essere più consapevoli e a non lasciarsi guidare passivamente da ciò che ci propongono online.

"Come le candele votive di Sant'Agata illuminano la notte, così la speranza illumina il buio della vita. Più candele ci sono, più forte è la luce; per questo è importante sperare insieme. Riscoprire la bellezza dei legami umani, in una società e in una Chiesa spesso segnate da indifferenza e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Festa di Sant’Agata: card. Grech a Catania, incontrare Cristo ci rende liberiLa libertà è il valore più importante che abbiamo; è il punto di partenza di tutti i nostri diritti. Senza libertà non c’è dignità e siamo privati del diritto di scegliere come vivere. Per questo la ... agensir.it

Quotidiano di Sicilia. . #SantAgata2026, il messaggio del cardinale Grech, che ha recitato l'omelia nel corso del Solenne Pontificale in onore di #SantAgata a #Catania. Seguite la DIRETTA della festa su QdS.it https://qds.it/sant-agata-2026-cardinale-grech-vid facebook

Dalla solidarietà alle popolazioni colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi al riferimento ai valori dei "martiri contemporanei siciliani" dell'antimafia, forte e sentita l'omelia del cardinale Grech a Catania. #SantAgata x.com