Cosa ci dicono le foto del 2016? Ci vestivamo peggio ma ci preoccupavamo meno del giudizio

Le foto del 2016 raccontano una stagione passata, caratterizzata da uno stile diverso e da preoccupazioni minori sul giudizio esterno. In questi scatti si riflette un modo di vivere e di vestire che, pur apparendo meno curato secondo gli standard odierni, testimonia un’epoca di semplicità e autenticità. La riscoperta di queste immagini sui social media evidenzia come il passato possa offrire spunti di riflessione su cambiamenti e continuità nel tempo.

TikTok e Instagram da giorni sono il regno della nostalgia: dominano incontrastate le foto del 2016. Tutti sono tornati indietro nel tempo, cercando vecchie immagini per seguire un trend che in poco tempo è diventato virale contagiando chiunque. Questo ha inevitabilmente riportato a galla ricordi, eventi, persone e anche le tendenze preferite dell'epoca, quando postare sui social era decisamente un gesto più leggero e rilassato, senza la pressione e l'omologazione di oggi.

