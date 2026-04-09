Delta Motors miglior concessionaria Mercedes-Benz d’Italia

Da ilrestodelcarlino.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una concessionaria marchigiana si è aggiudicata il titolo di miglior rivenditore Mercedes-Benz in Italia. La società ha ottenuto il primo posto nella classifica dei concessionari ufficiali della casa automobilistica tedesca, confermando la sua posizione di eccellenza nel settore. La vittoria è stata annunciata attraverso una classifica che valuta vari parametri relativi alle performance e ai servizi offerti dai rivenditori ufficiali del marchio nel paese.

È marchigiana la miglior concessionaria Mercedes-Benz d’Italia: Delta Motors raggiunge il gradino più alto del podio nazionale nella classifica dei dealer della Stella a tre punte. Un 2025 di grandi successi. Prima l’apertura della concessionaria di Rimini che ha catapultato il gruppo nel Club 1.000, la Serie A dei concessionari, e quindi la vittoria del prestigioso contest Frecce d’Argento. Un risultato raggiunto grazie agli elevati standard qualitativi nell’operatività del salone: dalla cura maniacale nella consegna di ogni singola vettura alla precisione chirurgica dell’assistenza post-vendita, fino alla solidità dei servizi finanziari. Non si tratta di un semplice riconoscimento d’immagine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Delta Motors miglior concessionaria Mercedes-Benz d’Italia

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