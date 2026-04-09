Delta Motors miglior concessionaria Mercedes-Benz d’Italia

Una concessionaria marchigiana si è aggiudicata il titolo di miglior rivenditore Mercedes-Benz in Italia. La società ha ottenuto il primo posto nella classifica dei concessionari ufficiali della casa automobilistica tedesca, confermando la sua posizione di eccellenza nel settore. La vittoria è stata annunciata attraverso una classifica che valuta vari parametri relativi alle performance e ai servizi offerti dai rivenditori ufficiali del marchio nel paese.

È marchigiana la miglior concessionaria Mercedes-Benz d’Italia: Delta Motors raggiunge il gradino più alto del podio nazionale nella classifica dei dealer della Stella a tre punte. Un 2025 di grandi successi. Prima l’apertura della concessionaria di Rimini che ha catapultato il gruppo nel Club 1.000, la Serie A dei concessionari, e quindi la vittoria del prestigioso contest Frecce d’Argento. Un risultato raggiunto grazie agli elevati standard qualitativi nell’operatività del salone: dalla cura maniacale nella consegna di ogni singola vettura alla precisione chirurgica dell’assistenza post-vendita, fino alla solidità dei servizi finanziari. Non si tratta di un semplice riconoscimento d’immagine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delta Motors miglior concessionaria Mercedes-Benz d’Italia Leggi anche: La migliore concessionaria Mercedes-Benz d’Italia Apre a Rimini la migliore concessionaria Mercedes-Benz d’ItaliaL’offerta automobilistica del territorio riminese si arricchisce di un’importante novità, rappresentata dalla prima apertura in romagna della celebre... Albnijas mars, gani un Trvetes alus! La migliore concessionaria Mercedes-Benz d’ItaliaÈ marchigiana la migliore concessionaria Mercedes-Benz d’Italia. Delta Motors, con sedi ad Ancona, Montecosaro (MC), Pesaro e Rimini, conquista il primo posto assoluto nel prestigioso contest ... anconatoday.it Apre a Rimini la migliore concessionaria Mercedes-Benz d’ItaliaL’offerta automobilistica del territorio riminese si arricchisce di un’importante novità, rappresentata dalla prima apertura in romagna della celebre Delta Motors. Dopo 20 anni di attività e crescita ... riminitoday.it