Apre a Rimini la migliore concessionaria Mercedes-Benz d’Italia

A Rimini apre la prima concessionaria Mercedes-Benz della regione, gestita da Delta Motors. L’inaugurazione porta nel territorio un punto vendita dedicato alla vendita e assistenza delle vetture del marchio tedesco. La nuova struttura si trova in una zona strategica della città e rappresenta un investimento importante per l’azienda. La concessionaria offre un’ampia gamma di modelli e servizi dedicati ai clienti Mercedes-Benz.

L’offerta automobilistica del territorio riminese si arricchisce di un’importante novità, rappresentata dalla prima apertura in romagna della celebre Delta Motors.Dopo 20 anni di attività e crescita costante nelle Marche, con le sedi di Ancona e Montecosaro, il gruppo si espande fuori regione e sceglie Rimini e il suo territorio, per la sua dinamicità e sensibilità ai temi dell’innovazione e della qualità. L’apertura della nuova sede riminese ha già permesso al Gruppo di entrare nel prestigioso Club 1.000, la “Serie A” dei concessionari Mercedes-Benz; da qui, un crescendo di risultati, che ha infine portato Delta Motors ad aggiudicarsi il contest “Frecce d’Argento” come miglior concessionaria d’Italia della stella a tre punte. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Mercedes-Benz Vans Italia: mid-size e BEV trainano il 2025(Adnkronos) – Nel 2025 Mercedes-Benz Vans Italia conferma un andamento positivo, sostenuto da un mercato dinamico e da una gamma sempre più orientata...

