La migliore concessionaria Mercedes-Benz d’Italia

Una concessionaria marchigiana di nome Delta Motors si è aggiudicata il titolo di migliore concessionaria Mercedes-Benz in Italia. La società, che ha sedi ad Ancona, Montecosaro, Pesaro e Rimini, ha ottenuto il primo posto nel concorso nazionale “Frecce d’Argento” organizzato da Mercedes-Benz Italia. Con questa vittoria, entra a far parte dell’élite del Club 1.

È marchigiana la migliore concessionaria Mercedes-Benz d’Italia. Delta Motors, con sedi ad Ancona, Montecosaro (MC), Pesaro e Rimini, conquista il primo posto assoluto nel prestigioso contest nazionale “Frecce d’Argento”, promosso da Mercedes-Benz Italia, entrando di diritto nell’élite del Club 1.000, la “Serie A” dei dealer della Stella a tre punte. Un risultato che segna un 2025 da ricordare per il Gruppo e che arriva dopo un percorso di crescita costante, culminato con l’apertura della sede di Rimini. Il traguardo raggiunto premia i numeri, ma soprattutto la qualità del lavoro quotidiano dello staff Delta Motors e la capacità di garantire un’esperienza completa al cliente, dalla vendita all’assistenza post-vendita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Mercedes-Benz Vans Italia: mid-size e BEV trainano il 2025(Adnkronos) – Nel 2025 Mercedes-Benz Vans Italia conferma un andamento positivo, sostenuto da un mercato dinamico e da una gamma sempre più orientata... MERCEDES-BENZ lancia la nuova CLA Hybrid(Adnkronos) – Mercedes-Benz amplia la nuova famiglia CLA introducendo la versione hybrid a 48 volt, che si affianca alla variante 100% elettrica e... LE 5 MIGLIORI MERCEDES USATE NEL 2025 Aggiornamenti e notizie su La migliore concessionaria Mercedes.... Temi più discussi: Apre a Rimini la migliore concessionaria Mercedes-Benz d’Italia; Delta Motors Miglior Concessionaria d'Italia Mercedes-Benz; Auto grandi 2026: tutti i modelli e i prezzi; Novità e prove su strada auto Mercedes-Benz | Pagina 1. Mercedes: ecco come la visita in concessionaria diventa un’esperienzaL’esperienza in concessionaria sta per cambiare. Almeno per quelle di Mercedes-Benz. La casa tedesca pensa che per un marchio di lusso sia fondamentale assicurare ai propri clienti un’esperienza unica ... motorionline.com Mercedes-BenzLa customer journey - ovvero il percorso e i punti di contatto attraverso cui un consumatore arriva al bene o al servizio di un marchio - si trasforma, per la Mercedes. A partire dal suo flagship ... quattroruote.it AutoMoto.it. . Un gigante addormentato dal 1995, ma basta una batteria carica per risvegliarlo In questa puntata di Mezzi Speciali riportiamo in vita un Mercedes-Benz Unimog U1450 L: sei cilindri OM366A turbo da 155 CV, zero elettronica superflua, solo me - facebook.com facebook