Delitto a Ponticelli | l’agguato al 20enne si ipotizza un errore di mira

Nella zona di Ponticelli, all’alba di martedì, si è consumato un episodio di violenza che ha portato alla morte di un giovane di 20 anni. Gli inquirenti stanno esaminando la possibilità che l’omicidio sia stato causato da un colpo di mira sbagliato, mentre proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato. Ad oggi, non sono stati ancora individuati i responsabili.

L’agguato avvenuto all’alba di martedì scorso nel quartiere Ponticelli ha preso una piega inaspettata per gli investigatori, mentre le indagini sul delitto che ha strappato la vita a Fabio Ascione si concentrano su un possibile errore di mira. Il ventenne è stato colpito al petto da diversi colpi di pistola sparati da un veicolo scuro, e ora le autorità ipotizzano che il giovane non fosse il bersaglio prefissato dai sicari durante l’attacco. Indagini serrate tra i vicoli di Ponticelli. Le tracce lasciate dalla vettura utilizzata per l’esecuzione sono attualmente al centro dell’attività dei carabinieri di Poggioreale e del reparto operativo del comando provinciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto a Ponticelli: l’agguato al 20enne, si ipotizza un errore di mira Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso un 20enne(Adnkronos) – Agguato questa mattina nella periferia est di Napoli: ucciso un 20enne. Leggi anche: Napoli, agguato a Ponticelli. Ucciso 20enne a colpi di pistola Temi più discussi: Omicidio a Napoli: il 20enne Fabio Ascione ucciso in un agguato a Ponticelli; Agguato a Ponticelli all'alba, ucciso il 20enne Fabio Ascione: la ricostruzione del delitto; Omicidio Fabio Ascione a Ponticelli: la pista dell’errore; Ponticelli, Fabio Ascione ucciso: Colpito per caso, spunta la pista dell'errore. Agguato a Ponticelli all'alba, ucciso il 20enne Fabio Ascione: la ricostruzione del delittoCriminalità in azione a Ponticelli. Un giovane di 20 anni, Fabio Ascione, che al momento risulta incensurato, è rimasto vittima di un agguato all'alba di oggi, 7 aprile davanti ad un bar. tg.la7.it Ponticelli, Fabio Ascione ucciso: «Colpito per caso», spunta la pista dell'errorePonticelli, la pista dell’errore di persona (o del delitto per caso nel corso di una stesa) al vaglio degli inquirenti. È questa l’ipotesi principale battuta in queste ore ... ilmattino.it Ergastolo confermato in appello per Stefania Russolillo, accusata dell’omicidio di Rosa Gigante, madre del tiktoker Donato De Caprio. Per l’accusa fu un delitto lucido e premeditato, compiuto per denaro. La tragedia, avvenuta a Pianura nel 2023, aveva sconv - facebook.com facebook Omicidio Mastropasqua a Foggia, la difesa di Romano punta su un video: «Il delitto non è stato premeditato» x.com