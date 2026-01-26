Femminicidio Manuela Petrangeli ergastolo all’ex che la uccise a fucilate per strada

La Corte d’assise di Roma ha condannato all’ergastolo Gianluca Molinaro per il femminicidio di Manuela Petrangeli, uccisa a colpi di fucile per strada. La sentenza conferma la gravità del reato e la pena più severa prevista dalla legge. Questo caso evidenzia l’importanza di contrastare la violenza di genere e di tutelare le vittime di femminicidio.

La prima Corte d'assise di Roma ha condannato all'ergastolo Gianluca Molinaro per il femminicidio della sua ex compagna e madre di suo figlio, Manuela Petrangeli. I giudici hanno accolto la richiesta della procura per il delitto commesso il 4 luglio 2024, nella zona di via Portuense, a Roma. Il femminicida, dopo aver teso un agguato alla vittima con un fucile a canne mozze, inviò un messaggio a un'altra donna: " Spero di averla presa bene: ho visto il sangue che schizzava". Un verdetto che arriva a pochi giorni dal brutale femminicidio di Federica Torzullo, per cui è stato fermato il marito da cui si stava separando.

