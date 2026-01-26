Roma ergastolo per Gianluca Molinaro che uccise la ex a fucilate | la lettura della sentenza

Roma, 2024. La prima Corte d’assise di Roma ha condannato all’ergastolo Gianluca Molinaro, responsabile dell’uccisione di Manuela Petrangeli, avvenuta con un colpo di fucile davanti a una clinica nel quartiere Portuense. La sentenza conclude un procedimento giudiziario complesso, confermando la gravità del reato e la condanna per femminicidio. La decisione rappresenta un momento importante nel percorso di giustizia per la vittima e la sua famiglia

Ergastolo. E’ la condanna inflitta, dalla prima Corte d’assise di Roma a Gianluca Molinaro, il femminicida che il 4 luglio del 2024 uccise con un colpo di fucile a canne mozze, Manuela Petrangeli, la sua ex compagna e madre del figlio davanti ad una clinica in via degli Orseolo, nel quartiere Portuense a Roma. La Procura di Roma aveva sollecitato durante, la requisitoria del 25 novembre scorso, la pena dell’ergastolo con isolamento diurno di 18 mesi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, ergastolo per Gianluca Molinaro che uccise la ex a fucilate: la lettura della sentenza Approfondimenti su gianluca molinaro Femminicidio Manuela Petrangeli, l’ex fidanzato Gianluca Molinaro condannato all’ergastolo: la uccise a colpi di fucile fuori dal lavoro Gianluca Molinaro è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio di Manuela Petrangeli, avvenuto il 4 luglio 2024 fuori dal luogo di lavoro. Manuela Petrangeli, Gianluca Molinaro condannato all'ergastolo. Dall?agguato col fucile alla verità in aula: la sentenza Gianluca Molinaro è stato condannato all’ergastolo per l’agguato del 4 luglio 2024, quando ha aperto il fuoco con un fucile contro Manuela Petrangeli, sua ex compagna e madre di suo figlio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su gianluca molinaro Argomenti discussi: Federica Torzullo, i pm contestano a Carlomagno il reato di femminicidio. Cosa rischia con la nuova legge; Auto elettriche, rivoluzione a Roma: in arrivo 42 isole per la ricarica. Ecco dove sono, la mappa; Uccise la moglie a fucilate a Roma, giudici in camera di consiglio; Femminicidio: la Procura di Civitavecchia contesta per la prima volta il reato. Femminicidio Manuela Petrangeli, ergastolo per Gianluca MolinaroErgastolo. E' la condanna inflitta dalla prima Corte d'assise di Roma a Gianluca Molinaro, il femminicida che il 4 luglio del 2024 uccise con un colpo di ... lapresse.it Femminicidio di Manuela Petrangeli, ergastolo per l'ex compagno Gianluca MolinaroAccolta la richiesta della Procura. Secondo l'accusa, ha pianificato in modo freddo e lucido l’eliminazione della madre di suo figlio ... rainews.it Uccise la moglie a fucilate a Roma, giudici in camera di consiglio. Chiesto l'ergastolo per Gianluca Molinaro accusato del femminicidio di Manuela Pietrangeli. #ANSA - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.