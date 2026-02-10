Delio Rossi presenta Bologna Lazio | Partita equilibrata Tra Lotito e i tifosi non è mai scoccata la scintilla vi spiego

Delio Rossi si prepara a tornare in campo con la sua ex squadra, il Bologna, per la partita di Coppa Italia contro la Lazio. L’allenatore ha parlato di una sfida equilibrata e ha spiegato che tra Lotito e i tifosi non c’è mai stata quella scintilla di passione che ci si aspetterebbe. Rossi si dice pronto a vivere un match difficile, ma senza drammi, e ha annunciato che farà il tifo per una bella partita senza preferenze particolari.

