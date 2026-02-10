Delio Rossi presenta Bologna Lazio | Partita equilibrata Tra Lotito e i tifosi non è mai scoccata la scintilla vi spiego
Delio Rossi si prepara a tornare in campo con la sua ex squadra, il Bologna, per la partita di Coppa Italia contro la Lazio. L’allenatore ha parlato di una sfida equilibrata e ha spiegato che tra Lotito e i tifosi non c’è mai stata quella scintilla di passione che ci si aspetterebbe. Rossi si dice pronto a vivere un match difficile, ma senza drammi, e ha annunciato che farà il tifo per una bella partita senza preferenze particolari.
Juve, parla Ottolini: «Siamo contenti di quello di Yildiz! McKennie? Stiamo procedendo. Su Spalletti.» Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position. Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate! Rovinati i piani della Juventus? L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi Calciomercato Bologna, Fenucci rivela: «Non siamo vicini ai rinnovi di Lucumì e Orsolini. Ecco perché Immobile è andato via» Roma, Gasperini nel post gara: «Malen farà un sacco di gol! Palestra è un top» Pagelle Roma Cagliari: Malen sempre più protagonista, doppietta decisiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Bologna Lazio
Scamacca a Mediaset: «Partita equilibrata, bravi noi a concretizzare le occasioni. Chi meglio tra Lazio e Bologna in semifinale? Vi dico questo»
Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta, commenta la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus.
Micaela, figlia di Massimo Boldi: «Mio padre stava con una donna più giovane di 31 anni, quasi mia coetanea. Tra noi non è mai scoccata la scintilla»
Micaela Boldi, figlia di Massimo Boldi, racconta il suo rapporto con il padre e le dinamiche familiari.
Ultime notizie su Bologna Lazio
Argomenti discussi: Bologna-Lazio, il doppio ex Delio Rossi in esclusiva: Tanto equilibrio; Delio Rossi: Con Ljajic l'ho pagata cara. Suor Paola chiamò dopo un derby: hai fatto una promessa; Delio Rossi verso Bologna Lazio: Partita molto equilibrata. Sarri deve decidere se restare o meno e sui tifosi...; Sarri in bilico alla Lazio: tifosi delusi dal sistema prima del Bologna? (72 caratteri).
Delio Rossi verso Bologna Lazio: «Partita molto equilibrata. Sarri deve decidere se restare o meno e sui tifosi…»Delio Rossi, ex allenatore di Bologna e Lazio, ha parlato in vista del match di Coppa Italia tra le squadre di Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri Delio Rossi ha concesso una lunga intervista per l’edi ... lazionews24.com
Bologna-Lazio, il doppio ex Delio Rossi in esclusiva: Tanto equilibrioDelio Rossi conosce molto bene la piazza di Bologna e quella romana. In rossoblù ha ottenuto una promozione in Serie A, con la Lazio ha vissuto il periodo forse più esaltante e stimolante della sua ca ... corrieredellosport.it
DIFFICILE CONVIVENZA Per Musa, giunto in estate assieme a Delio Rossi, ed espressione della vecchia proprietà, le ore dovrebbero essere contate. #lattacco #foggiacalcio #calcio #direttoresportivo #seriec facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.