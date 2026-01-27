Messa in sicurezza del Rio Madonna partiti i lavori per il ripristino dell' area

La messa in sicurezza del Rio Madonna è iniziata, con un investimento di 70 mila euro, per ripristinare l’area danneggiata dagli ultimi eventi meteorologici estremi. I lavori puntano a garantire la stabilità e la sicurezza del territorio, riducendo i rischi futuri e proteggendo le comunità locali. Un intervento importante per preservare l’ambiente e prevenire ulteriori danni nelle zone interessate.

Intervento da 70mila euro. Il tratto era stato danneggiato in seguito agli eventi meteorologici del 2024 Sul piatto 70mila euro per la messa in sicurezza del Rio Madonna dopo i danni causati dagli eventi meteorologici estremi del giugno 2024.Sono state avviate le procedure per la messa in sicurezza e il ripristino di un tratto tombato del corso d'acqua in via San Michele, dove il cedimento della tubazione aveva provocato una voragine sulla sede stradale e allagamenti alle abitazioni vicine. "Avevamo garantito ai cittadini che saremmo intervenuti – sottolinea il sindaco Matteo Mesini – ed oggi avviamo il percorso per la messa in sicurezza dell'area ed il ripristino di una situazione che servirà a gestire eventi eccezionali che ormai hanno una frequenza sempre maggiore.

A Busalla, i lavori di messa in sicurezza del rio Migliarese sono ormai quasi completati.

