Degrado e rifiuti in piazza Campolo dopo il mercatino | Così quest' area è invivibile

31 gen 2026

Dopo il mercatino di tre settimane fa, piazza Campolo si presenta ancora più sporca e lasciata all’incuria. Rifiuti ovunque e furgoni parcheggiati ovunque rendono difficile anche camminare. La zona è diventata invivibile per chi ci abita o passa di lì, e nessuno sembra aver preso provvedimenti. La situazione resta critica e i residenti chiedono interventi immediati.

A distanza di tre settimane dalla prima segnalazione relativa a piazza Campolo, il degrado e la presenza di furgoni rendono invivibile l'area. Cosa occorre a chi di competenza per creare un divieto di sosta, nei giorni di mercato, lungo la pubblica via così da consentire ai commercianti di non.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

