Degrado e rifiuti in piazza Campolo dopo il mercatino | Così quest' area è invivibile

Dopo il mercatino di tre settimane fa, piazza Campolo si presenta ancora più sporca e lasciata all’incuria. Rifiuti ovunque e furgoni parcheggiati ovunque rendono difficile anche camminare. La zona è diventata invivibile per chi ci abita o passa di lì, e nessuno sembra aver preso provvedimenti. La situazione resta critica e i residenti chiedono interventi immediati.

