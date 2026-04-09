Il decreto Pnrr approvato alla Camera introduce diverse misure che riguardano il settore sanitario, con interventi per ridurre le liste d’attesa, e prevede anche il supporto alle imprese con nuove risorse. Tra le altre iniziative, il testo include la creazione di un It-Wallet accessibile anche ai quattordicenni e il salvataggio di Radio Radicale. Sono inoltre previste modifiche in settori come quello digitale e culturale.

Dalla lotta alle liste d’attesa nella sanità all’It-Wallet accessibile anche ai 14enni, passando per nuove risorse alle imprese: il decreto Pnrr, che ha ottenuto la fiducia alla Camera, introduce diverse novità per cittadini e aziende. Tra le modifiche adottate tramite emendamenti, si segnala anche l’incremento delle risorse per Radio Radicale, che per il 2026 passano da 4 a 8 milioni, tornando agli standard dello scorso anno. Il decreto Pnrr per accompagnare lo sprint finale. La fiducia è passata con 201 voti a favore, 108 contrari e 4 astenuti. Il decreto, che deve ricevere il via libera definitivo entro il 20 aprile, dovrà passare al Senato per la seconda lettura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Decreto Pnrr, dalla lotta alle liste d’attesa al salvataggio di Radio Radicale: ecco cosa contiene

Sanità, Schifani: "Ecco il decreto per regolare l'attività intramuraria, più trasparenza e meno liste d'attesa"Il governo regionale interviene per rimettere ordine nell’attività libero-professionale intramuraria dei medici siciliani e rendere il sistema più...

Sanità, l’analisi Gimbe sulle liste d’attesa: il decreto che doveva risolvere tutto non ha risolto nulla. Ecco perchéA 18 mesi dal decreto sulle liste d'attesa, restano le criticità: piattaforma incomprensibile, intramoenia dilagante e diritti sospesi Diciotto mesi...

Temi più discussi: Controlli Superbonus 2026: cosa sapere, come tutelarsi; Riforma istituti tecnici: incerte tutele per evitare soprannumerari ed esuberi. Per la FLC CGIL serve rinvio immediato e vero confronto; Connessione Internet, devono darci la più veloce: lo dice la legge; Pnrr sociale, Comuni in allarme per i definanziamenti su disabili e senza fissa dimora.

Decreto PNRR: reclutamento docenti, organici ATA, deroghe sulla mobilità e novità sugli elenchi regionali. OK dalla Camera. Cosa è previstoVia libera da parte della Camera al decreto legge che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. orizzontescuola.it

Decreto PNRR, approvati emendamenti su mobilità, reclutamento e istituti tecnici. La soddisfazione della Cisl Scuola: Misure frutto del nostro pressingLa V Commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera a un pacchetto di emendamenti al decreto-legge PNRR che intervengono su due fronti caldi del mondo scolastico: la mobilità del personale e ... orizzontescuola.it

, : Via libera della Camera al Decreto PNRR con un pacchetto di misure che tocca da vicino il mondo della scuola: reclutamento docenti, mobilità, orga - facebook.com facebook

Tirrenica, Simiani: «Nel Decreto Pnrr ci sono già le risorse. Interventi non più rinviabili» - Il Giunco x.com