Sanità l’analisi Gimbe sulle liste d’attesa | il decreto che doveva risolvere tutto non ha risolto nulla Ecco perché

Diciotto mesi dopo aver convertito in legge il decreto sulle liste d’attesa, la situazione non cambia. I numeri dimostrano che le promesse fatte non si sono tradotte in miglioramenti concreti. I pazienti continuano ad aspettare mesi, a volte anche più di un anno, per un appuntamento o un intervento. La speranza di una reale svolta sembra ancora lontana.

Diciotto mesi dopo la conversione in legge del decreto sulle liste d’attesa, il bilancio resta fermo. I cittadini continuano ad aspettare, a pagare di tasca propria o a rinunciare alle cure. I risultati concreti promessi dal governo restano sulla carta. È la fotografia chiara che emerge dall’ultima analisi della Fondazione Gimbe, che ha monitorato lo stato di attuazione del DL 732024 e il funzionamento della Piattaforma nazionale delle liste d’attesa sui dati del 2025. La piattaforma raccoglie quasi 57,8 milioni di prestazioni erogate in un anno tra visite specialistiche ed esami diagnostici. Un volume imponente, che avrebbe dovuto restituire trasparenza e consentire ai cittadini di capire dove e perché il sistema si inceppa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Le liste di attesa per le visite mediche restano un problema aperto.

Dopo 18 mesi dall’approvazione del decreto legge sulle liste d’attesa, i cittadini italiani non sentono ancora i risultati promessi.

