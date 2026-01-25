Sanità Schifani | Ecco il decreto per regolare l' attività intramuraria più trasparenza e meno liste d' attesa

Il governo regionale siciliano ha approvato un nuovo decreto volto a regolamentare l’attività libero-professionale intramuraria dei medici. L’obiettivo è aumentare la trasparenza, ridurre le liste d’attesa e garantire un sistema più equo e vicino alle esigenze dei cittadini. Questa misura intende riorganizzare il settore, favorendo un miglior accesso alle prestazioni sanitarie e rafforzando la fiducia nel sistema sanitario regionale.

Il governo regionale interviene per rimettere ordine nell'attività libero-professionale intramuraria dei medici siciliani e rendere il sistema più equo, trasparente e vicino ai bisogni dei cittadini. A sottolinearlo è il presidente della Regione, Renato Schifani, commentando il decreto che.

