Decreto bollette 2026 | bonus da 90 euro e 3 miliardi per tagliare spese di famiglie e imprese Tutte le misure

Il governo ha approvato il nuovo decreto bollette che entrerà in vigore nel 2026. Prevede un bonus di 90 euro per le famiglie e uno stanziamento di tre miliardi di euro per aiutare sia le famiglie che le imprese a ridurre le spese. In particolare, sono previsti oltre 315 milioni di euro per il bonus sociale sull’elettricità, destinato a sostenere chi ha più bisogno. La misura mira a far fronte ai rincari energetici e alleggerire il carico sui bilanci delle famiglie italiane.

