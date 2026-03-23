Nasce l' Hub di prossimità di viale Dante Adesioni gratuite alla rete attraverso le associazioni di categoria

È stato sottoscritto il 23 marzo in Municipio l'accordo di partenariato tra tutti i componenti della Cabina di regia per il costituendo hub di prossimità di viale Dante. Una rete che vede il Comune di Piacenza in qualità di ente capofila e coinvolge una pluralità di soggetti: la sede cittadina della Camera di Commercio dell'Emilia, le associazioni di categoria Unione Commercianti, Confesercenti e Cna, l'associazione Vita in centro a Piacenza, Confedilizia e le sigle di rappresentanza del settore immobiliare, Fiaip e Fiima. Un modello strategico nel fare squadra, per il quale l'assessore al Marketing Territoriale Simone Fornasari ha ringraziato tutte le realtà partecipanti, sottolineando il valore di un percorso condiviso e in dialogo con la comunità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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