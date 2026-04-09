A Barga sono in arrivo un nuovo mezzo per migliorare la pulizia delle strade cittadine, in particolare di quelle strette e difficilmente raggiungibili con i mezzi tradizionali. La misura mira a garantire una maggiore cura delle aree del centro storico, comprese le carraie, e a mantenere il decoro dei borghi. La presenza di questo nuovo veicolo si aggiunge alle iniziative già avviate per la manutenzione e la pulizia delle vie del paese.

Più pulite le strade cittadine, soprattutto quelle strette e irraggiungibili con i mezzi tradizionali e le carraie del centro storico di Barga. Parola di amministrazione comunale, come informa il consigliere comunale con delega all’ambiente Filippo Lunardi: è in arrivo un nuovo mezzo dedicato al lavaggio delle strade non raggiungibili dalle spazzatrici attualmente in dotazione. Un investimento, sottolinea che rappresenta un passo concreto verso una maggiore attenzione alla qualità degli spazi pubblici e ai bisogni quotidiani dei cittadini. "Con questo nuovo mezzo – dichiara – rafforziamo in maniera significativa il servizio di pulizia del territorio, intervenendo in quelle zone che fino ad oggi risultavano difficilmente raggiungibili". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Decoro e manutenzione dei borghi. Pulizia delle strade strette e carraie. A Barga in arrivo un nuovo mezzo

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