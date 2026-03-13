Violento scontro tra un'auto e un mezzo per la pulizia delle strade nel Torinese | muore l'automobilista

All'alba a Villar Dora, nel Torinese, un uomo ha perso la vita in un incidente tra un'auto e un mezzo usato per la pulizia delle strade. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’automobilista. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di polizia e i rilievi.

All'alba a Villar Dora, nel Torinese, un uomo è morto dopo un violento scontro tra un'auto e un mezzo per la pulizia delle strade: inutili i soccorsi. Un'altra persona è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Scontro tra bus e furgone nel Mantovano, lamiera si stacca e travolge un’auto: muore Rosario CastrovillariRosario Castrovillari era l'uomo di cinquant'anni che è morto dopo che un pezzo di lamiera si è staccato da un pullman e si è conficcato nel suo...

Leggi anche: Roma, violento scontro fra un’auto e un mezzo Ama sulla Prenestina: muore una donna

Tutto quello che riguarda Violento scontro

Temi più discussi: Violento scontro tra un monopattino e un'auto: un uomo di 41 anni trasportato in ospedale; Maserada sul Piave, violento scontro tra auto: morto un 29enne; Violento scontro tra via Trinchera e via Croce: due veicoli coinvolti, 48enne in ospedale; Violento scontro all'incrocio fra auto e furgone, tre persone in ospedale: statale riaperta.

Violento scontro tra un’auto e un mezzo per la pulizia delle strade nel Torinese: muore l’automobilistaAll’alba a Villar Dora, nel Torinese, un uomo è morto dopo un violento scontro tra un’auto e un mezzo per la pulizia delle strade: inutili i soccorsi. Un’altra persona è rimasta ferita. Segui le ... fanpage.it

Incidente mortale a Villar Dora: scontro fatale tra auto e camion sulla StataleVILLAR DORA – Un tragico incidente stradale ha sconvolto la mattinata lungo la statale di Villar Dora, dove un violento scontro frontale-laterale tra un’auto e un mezzo pesante è costato la vita al co ... lagendanews.com

GREAT MAZINGER CONTRO GETTER ROBOT G: VIOLENTO SCONTRO NEI CIELI Artwork realizzata dall'illustratore Shigeru Komatsuzaki per i magazine giapponesi degli anni '70 (battuta all'asta per 550.000 ¥). - facebook.com facebook

Maserada sul Piave, violento scontro tra auto: morto un 29enne. Una delle vetture coinvolte ha terminato la sua corsa capovolta in un fossato, mentre su un’altra auto viaggiavano tre persone rimaste illese. x.com