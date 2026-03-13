Violento scontro tra un'auto e un mezzo per la pulizia delle strade nel Torinese | muore l'automobilista

All'alba a Villar Dora, nel Torinese, un uomo ha perso la vita in un incidente tra un'auto e un mezzo usato per la pulizia delle strade. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’automobilista. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di polizia e i rilievi.

All'alba a Villar Dora, nel Torinese, un uomo è morto dopo un violento scontro tra un'auto e un mezzo per la pulizia delle strade: inutili i soccorsi. Un'altra persona è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

