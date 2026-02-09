La città si mobilita per rendere le strade più pulite e i parchi più belli. Tante persone si sono messe in gioco con idee e iniziative per migliorare la riva del fiume e le aree verdi. La sensibilità cresce e si cerca di ridurre l’inciviltà, perché tutti vogliono vivere in un ambiente più ordinato. Le scuole ribadiscono che il rispetto per l’ambiente comincia dai più giovani.

Strade e piazze: le desideriamo più pulite e nessuno dovrebbe buttare le carte a terra, a scuola le maestre lo dicono sempre che si vive meglio in un ambiente pulito. La nostra idea è mettere più cestini per le strade e di chiedere alle persone, con dei cartelloni, di essere più educati, vorremmo anche invitarli nella nostra scuola, perché di cartelloni con le regole ne abbiamo tanti e così potranno leggere e imparare quello che magari hanno dimenticato! Inoltre vorremmo chiedere di mettere più alberi nei viali, perché l’ossigeno ci serve, e con più alberi potrebbero trovare casa tanti uccellini e chissà forse le rondini non andrebbero via in inverno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pulizia e decoro nelle strade. Tante idee per migliorare i parchi e la riva del fiume

Approfondimenti su Pulizia Piazze

In centro arriva una novità per migliorare la raccolta dei rifiuti.

Il Teatro Comunale si trova di fronte a diverse sfide, ma il rilancio appare possibile.

