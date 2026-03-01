Settimo appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia | tutta l’energia di Alessandro Bergonzoni

L’Accademia di Santa Sofia ospita il suo settimo evento della stagione 202526, realizzato in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. L’appuntamento vede protagonista Alessandro Bergonzoni, che porta sul palco tutta la sua energia durante uno spettacolo che coinvolge il pubblico presente. La serata fa parte di un calendario che unisce musica, arte e cultura in un contesto condiviso.

Settimo appuntamento nel cartellone artistico 202526 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Ieri sera, sul palco del Teatro Comunale Vittorio Emmanuele di Benevento, si è esibito “Alessandro Bergonzoni, Arrivano i Dunque. Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca”. “Se siamo abituati a vedere gente che va in bicicletta senza mani, provate voi ad andare in bicicletta senza la bicicletta”, così, guidando una bicicletta immaginaria, si è presentato al pubblico del Teatro Comunale di Benevento Alessandro Bergonzoni. Per un’ora e mezza ha dato un saggio di eccellenza con un’energia e una forza ininterrotta, senza perdere mai il filo di un discorso vulcanico e irruento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

