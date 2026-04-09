de Pascale | Innovazione e sostenibilità per garantire le migliori cure a tutti

In un intervento recente, de Pascale ha sottolineato come innovazione e sostenibilità siano elementi fondamentali per assicurare le migliori cure a tutti. Ha evidenziato le sfide imminenti nel settore sanitario e la necessità di affrontarle attraverso strategie mirate. La discussione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle risorse e all’efficienza del sistema, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria per la popolazione.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - "Siamo in un periodo di sfide fortissime all'orizzonte, non c'è mai stato un periodo della storia dove l'innovazione in ambito sanitario, la prospettiva di cura ma anche l'umanizzazione, la gestione della patologia cronica, possano, insieme, consentirci di fare passi in avanti incredibili; chi fa innovazione deve tenere presente la natura universalistica del nostro sistema, il nostro obiettivo non è solo quello di garantire le migliori cure possibili, ma di garantirle a tutti. Ecco che entra in gioco il tema della sostenibilità finanziaria: avere la certezza che ogni euro investito dal sistema pubblico produca il massimo effetto di salute possibile è fondamentale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - de Pascale: "Innovazione e sostenibilità per garantire le migliori cure a tutti" Sanità, De Lorenzo (Favo): “Garantire cure uguali per tutti i malati”(Adnkronos) – In Italia "i bisogni per le grandi malattie sono tutti pienamente soddisfatti, abbiamo una copertura piena e assicuriamo ai malati... Leggi anche: Sanità, de Pascale: "Per garantire Lea servono risorse, senza a rischio bilanci Regioni" Integrare razionalità clinica e responsabilità sistemica: il Common Sense Oncology in Italia Temi più discussi: Ricerca, Roca e Abate, giovani ricercatori del Pascale in prima linea contro i tumori: dal Ministero oltre 1,3 milioni; Ricerca sanitaria, l'Emilia-Romagna conferma la propria eccellenza, i 5 Irccs tra i migliori a livello nazionale secondo l’ultima valutazione ministeriale; Ricerca sanitaria. Emilia-Romagna da podio, 35 progetti e 14 milioni; Sanità, de Pascale: Per garantire Lea servono risorse, senza a rischio bilanci Regioni. De Pascale (Emilia Romagna): Massima disponibilità al confronto, ma servono risorse adeguate e cambio di metodoCosì Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, replica all’appello della premier Giorgia Meloni alle Regioni a fare squadra con il Governo nella lotta alle liste d’attesa. Il tema, ... quotidianosanita.it Sanità, de Pascale: Per garantire Lea servono risorse, senza a rischio bilanci Regioni(Adnkronos) – Con l’ultima Finanziaria il Governo ha preso atto che c’è un problema sulle liste d’attesa. Ma ci avviciniamo alla Finanziaria del prossimo anno e nel 2027 c’è un baratro, perché il liv ... notizie.it BUONE NOTIZIE NELLA LOTTA AI TUMORI: PASCALE, UNO STUDIO SUI TUMORI HA INDIVIDUATO IL “MOTORE” DELL'AGGRESSIVITÀ, ORA SI POSSONO FERMARE PRIMA Il cancro non nasce all’improvviso, ma si sviluppa lentamente, spess - facebook.com facebook Strage di Suviana, de Pascale chiama Enel: «Ora il confronto sul futuro. Il Paese non può fare a meno di quella centrale» x.com