Sanità De Lorenzo Favo | Garantire cure uguali per tutti i malati

Il ministro De Lorenzo, in occasione di un intervento, ha sottolineato come in Italia siano garantite cure adeguate a tutti i malati, anche per le malattie più gravi. Secondo le sue dichiarazioni, il sistema sanitario nazionale assicura una copertura completa, includendo farmaci costosi che in altri Paesi potrebbero non essere disponibili. Un impegno volto a garantire equità e accesso alle cure per ogni paziente, indipendentemente dalla condizione economica.

(Adnkronos) – In Italia "i bisogni per le grandi malattie sono tutti pienamente soddisfatti, abbiamo una copertura piena e assicuriamo ai malati anche farmaci molto costosi che in altri Paesi non sono garantiti. Deve, però, essere garantito anche l'universalismo, tutti i cittadini malati vanno trattati nello stesso modo. Questo purtroppo non avviene". Così Francesco De Lorenzo, presidente della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo) e ministro della Salute dal 1989 al 1993, in occasione della presentazione del 21esimo Rapporto Sanità del Crea, il Centro per la ricerca economica applicata in sanità, già consorzio promosso dall'università di Roma Tor Vergata e dalla Fimmg, presentato presso la sede del Cnel a Roma.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

