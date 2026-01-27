De Laurentiis non si è mai sentito dire ho sbagliato da Conte la preparazione ad esempio Libero

In questo testo si analizza il rapporto tra De Laurentiis e Conte, evidenziando come il tecnico abbia mantenuto un atteggiamento rispettoso e privo di colpevoli autocolpevoli. La discussione si concentra sulle differenze di approccio e sulla percezione pubblica delle loro relazioni, sottolineando l’importanza di un dialogo professionale e trasparente nel mondo dello sport.

"Gli infiniti alibi di Conte non reggono più": titola così il quotidiano Libero, roccaforte editoriale dell'interismo, che si dedica ad Antonio Conte nemico numero uno del popolo nerazzurro. Ancora brucia lo scudetto vinto lo scorso anno dal Napoli e ora – ad azzurri usciti dalla lotta scudetto – a Libero si prendono la rivincita. Scrivendo peraltro considerazioni anche condivisibili sulla gestione di Conte nel secondo anno di Napoli. Scrive Libero con Claudio Savelli: Visto che «le aspet­ta­tive si alzano quando c'è lui in pan­china», sarebbe dove­roso chie­dere spie­ga­zioni della gestione sul lungo periodo, della stra­te­gia di approc­cio alla sta­gione con il dop­pio impe­gno, della pia­ni­fi­ca­zione.

