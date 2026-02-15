Silenzio, parla il Gabibbo. Pochi giorni dopo l’aggressione subita a Milano, l’iconico pupazzo di Striscia la Notizia ha rilasciato una vera e propria intervista al Corriere della Ser a, raccontando che cosa è successo di preciso. “Semplicemente stavo facendo notare a un ragazzo (lunedì 9, a Milano, ndr) che non aveva fatto il biglietto per la metro, e sono stato buttato ripetutamente a terra”, rivela la voce del pupazzo più famoso della tv. Cercando di far notare al ragazzo che aveva cercato di infilarsi in metro senza il titolo di viaggio necessario, è stato spintonato e poi buttato a terra. “Mi ha menato come menano quelle persone anziane che si lamentano per il troppo rumore”, ironizza (ma non troppo) il Gabibbo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho detto a un ragazzo che non aveva il biglietto della metro e sono stato buttato a terra, mi ha menato come menano le persone anziane”: lo sfogo del Gabibbo

Il Gabibbo è stato aggredito a Milano mentre lavorava per documentare il problema del salto del tornello sulla metro.

Gabibbo: «Malmenato per la prima volta in 36 anni, solo perché ho detto a un ragazzo che non aveva fatto il biglietto per la metro» x.com

