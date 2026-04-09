De Cristofaro Avs a Meloni | Siamo noi a sfidarla scenda sulla Terra e riconosca i problemi veri – Il video

In un video diffuso oggi, un rappresentante dell'Associazione delle Vittime delle Stragi ha rivolto un messaggio diretto alla presidente del Consiglio. Ha affermato che è l'opposizione a mettere in discussione la sua leadership, invitandola a confrontarsi con i problemi concreti e a scendere dalla retorica vittimistica. La discussione si inserisce in un clima di tensione tra le forze politiche, con accuse di toni poco costruttivi da entrambe le parti.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Lei ha sfidato anche oggi, ho finito davvero Presidente, le opposizioni con i soliti toni vittimisti, sguaiati; siamo noi invece a sfidare lei, Presidente Meloni. Scenda sulla terra, riconosca i problemi, approvi il salario minimo, provi a sbloccare gli stipendi", così il senatore Peppe De Cristofaro di Avs intervenuto in Aula al Senato dopo l'informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crosetto rivela gli atterraggi nelle basi Usa degli ultimi 8 anni. Tensione alla Difesa: il rischio che abbia citato anche dati segreti Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil. 🔗 Leggi su Open.online

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De Cristofaro (Avs) a Meloni: Siamo noi a sfidarla, scenda sulla Terra e riconosca i problemi veri

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