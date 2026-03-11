De Cristofaro Avs cita discorso Mussolini | Non siamo bivacco di manipoli e Lei non ha pieni poteri – Il video

Durante un discorso pubblicato sui social, un rappresentante di Avs ha citato un intervento di Mussolini affermando che il paese non è un bivacco di manipoli e che l’interlocutore non detiene pieni poteri. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un video registrato a Roma l’11 marzo 2026. Nessun altro dettaglio sulla fonte o sul contesto è stato fornito.

