Alice De André torna sul palco con Alice non canta De André

Alice De André torna a esibirsi con il suo nuovo spettacolo “Alice (non canta) De André”. Dopo il successo di “Take Me Aut. L’eroe che è in me”, scritto e diretto da lei con i ragazzi della Fondazione Un Futuro per l’Asperger Onlus, decide di riproporsi sul palco. La sua performance non sarà solo un concerto, ma un modo per raccontare e condividere emozioni, senza cantare le canzoni del padre, ma attraverso una narrazione diversa.

ALICE DE ANDRÉ, dopo il successo di " TAKE ME AUT. L'EROE CHE È IN ME", scritto e diretto da lei con protagonisti i ragazzi della Fondazione Un Futuro per l'Asperger Onlus, torna sul palco con lo spettacolo "ALICE (NON CANTA) DE ANDRÉ". Sul palco, Alice racconta sé stessa, la propria storia e i ricordi familiari, trasformandoli in emozioni, memorie e momenti di vita. Non imita, non cerca confronti: la sua voce racconta, si abbassa per farsi ascoltare, guidando il pubblico in un viaggio teatrale intimo e sorprendente. C'è un violoncello, ci sono le canzoni che hanno segnato i suoi passi, i profumi della Sardegna, un nonno mai conosciuto, i ricordi rubati, le domande senza risposta, i momenti buffi, teneri e spiazzanti.

