Alice De André torna sul palco con Alice non canta De André

Alice De André torna a esibirsi con il suo nuovo spettacolo “Alice (non canta) De André”. Dopo il successo di “Take Me Aut. L’eroe che è in me”, scritto e diretto da lei con i ragazzi della Fondazione Un Futuro per l’Asperger Onlus, decide di riproporsi sul palco. La sua performance non sarà solo un concerto, ma un modo per raccontare e condividere emozioni, senza cantare le canzoni del padre, ma attraverso una narrazione diversa.
ALICE DE ANDRÉ, dopo il successo di “ TAKE ME AUT. L’EROE CHE È IN ME”, scritto e diretto da lei con protagonisti i ragazzi della Fondazione Un Futuro per l’Asperger Onlus, torna sul palco con lo spettacolo “ALICE (NON CANTA) DE ANDRÉ”. Sul palco, Alice racconta sé stessa, la propria storia e i ricordi familiari, trasformandoli in emozioni, memorie e momenti di vita. Non imita, non cerca confronti: la sua voce racconta, si abbassa per farsi ascoltare, guidando il pubblico in un viaggio teatrale intimo e sorprendente. C’è un violoncello, ci sono le canzoni che hanno segnato i suoi passi, i profumi della Sardegna, un nonno mai conosciuto, i ricordi rubati, le domande senza risposta, i momenti buffi, teneri e spiazzanti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
CRISTIANO DE ANDRÉ sarà in concerto con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF TOUR TEATRALE”
Chi è Alice De Andrè, la figlia di Cristiano De Andre: “Mio padre mi ha detto ‘fai quello che vuoi, ma non cantare'”
Alice De Andrè, nata nel 1999, è la figlia minore del cantautore Cristiano De André e Sabrina La Rosa.
Alice De André a La volta buona: Con papà un rapporto bellissimo e lei è davvero bellissimaA La volta buona Alice De André racconta anche del bellissimo rapporto che c'è con suo padre Cristiano De Andrè ... ultimenotizieflash.com
Oltre l'ombra del nonno: lo spettacolo rivelazione di Alice De André arriva al Teatro GioielloPortare un cognome che ha fatto la storia della cultura italiana non è mai un esercizio semplice, ma Alice De André sembra aver trovato la chiave per farlo con un elegante disequilibrio. Attrice, re ... torinotoday.it
Alice De Andrè a La volta buona confessa che non canta e non balla, lei fa teatro, conduce, il talento ce l’ha ma non è lo stesso di Cristiano De André e ovviamente del nonno. Confida del bullismo subito da ragazzina per il suo cognome e perché era bella e - facebook.com facebook
