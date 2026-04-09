David sui manifesti di Futuro Nazionale di Vannacci a Firenze scontro col Ministero della Cultura

Su alcuni manifesti di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, è apparso un’immagine del David di Michelangelo. Questa scelta ha suscitato una reazione da parte del Ministero della Cultura, che ha contestato l’uso dell’opera senza autorizzazione. L’ente ha richiesto la rimozione immediata dei manifesti, sottolineando la violazione delle norme sui diritti d’autore e sui beni culturali. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’utilizzo di immagini di opere d’arte nelle campagne politiche.

Il partito Futuro Nazionale, fondato da Roberto Vannacci, ha utilizzato un’immagine del David di Michelangelo per alcuni manifesti pubblicitari di un’iniziativa politica a Firenze. Il ministero della Cultura, interrogato dai consiglieri comunali di centrosinistra del capoluogo toscano, ha però rivelato di non aver ricevuto nessuna richiesta di autorizzazione. Il David è un bene culturale della Repubblica e non può essere utilizzato per fini politici. Il manifesto di Vannacci con il David L'attacco dei consiglieri del Pd L'Accademia della Galleria si è attivata per la tutela dell'immagine dell'opera Il manifesto di Vannacci con il David Nei giorni scorsi è apparso, sui alcuni profili social legati a Futuro Nazionale, un poster pubblicitario di una manifestazione organizzata a Firenze dal partito di Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - David sui manifesti di Futuro Nazionale di Vannacci a Firenze, scontro col Ministero della Cultura Futuro Nazionale, Vannacci apre la sede a Firenze: contro manifestazione della sinistraGiornata di mobilitazione a Firenze in ambito politico: il generale Vannacci apre la sede della sua formazione politica, Futuro Nazionale. Vannacci, la sede di Futuro Nazionale e quella Firenze che protesta: quartiere blindatoFirenze, 28 marzo 2026 – La prima sede provinciale italiana di Futuro Nazionale è presidiata già da ore dalle forze dell'ordine, in piazza Tanucci a... Il David di Michelangelo accanto al simbolo di Futuro Nazionale. Il Pd fiorentino attacca Roberto VannacciUn comportamento inaccettabile. In base a quanto risposto dal Ministero, non sarebbe stata chiesta nessuna autorizzazione per l’utilizzo. L’affondo dei dem ... lanazione.it I punti del manifesto di Futuro Nazionale di VannacciL’ex generale lo ha articolato in vari paragrafi, ognuno dedicato a una parola chiave: V di virtù, I di identità, T di tradizioni, A di amore, L di libertà, E di eccellenza-entusiasmo. Dopo quasi nove ... lettera43.it