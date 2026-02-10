Roma si riempie di racconti con l’uscita di “I sogni visibili”, il nuovo libro di Andrea Carnovale. Sono nove storie che mescolano distopia, memoria e fantasia, scritte per catturare l’attenzione del lettore fin dalla prima pagina. Carnovale torna a proporre un’immagine diversa della realtà, in un mix di immaginazione e riflessione che non lascia indifferenti.

Roma – È disponibile I sogni visibili, nuova opera narrativa di Andrea Carnovale, pubblicata dal Gruppo Editoriale WritersEditor. Il volume raccoglie nove racconti che attraversano futuri possibili, scenari distopici e paesaggi interiori, muovendosi tra fantascienza, allegoria e riflessione esistenziale. Nei testi di I sogni visibili il confine tra reale e immaginario si fa poroso: città trasformate, società al collasso, memorie d’infanzia e visioni oniriche convivono in una narrazione che interroga il presente attraverso mondi estremi. Ogni racconto è autonomo, ma parte di un disegno più ampio, in cui il sogno diventa strumento di resistenza contro l’oblio, la perdita e l’appiattimento del pensiero. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Esce I sogni visibili di Andrea Carnovale: nove racconti tra distopia, memoria e immaginazione

Approfondimenti su Andrea Carnovale

