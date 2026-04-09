Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza in seguito alle recenti intense piogge che hanno colpito il Mezzogiorno, con particolare attenzione alla provincia di Foggia. Per far fronte ai danni causati dal maltempo, sono stati stanziati 10 milioni di euro. La misura arriva dopo una serie di eventi meteorologici che hanno provocato disagi e danni nella regione, con interventi di emergenza già avviati.

Arriva la risposta ufficiale delle istituzioni dopo l’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio il Mezzogiorno e, in particolare, la provincia di Foggia a partire dallo scorso 30 marzo. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per la durata di dodici mesi. Per far fronte ai danni ingenti e alle situazioni di criticità che ancora persistono sul territorio, il Governo Meloni ha stanziato un fondo complessivo di 50 milioni di euro. Di questa somma, 10 milioni di euro sono stati destinati specificamente alla Regione Puglia per finanziare i primi interventi urgenti di soccorso, l’assistenza alle famiglie sfollate e il ripristino dei servizi pubblici essenziali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Maltempo Puglia: dichiarato lo stato di emergenza, arrivano 10 milioni di euro

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