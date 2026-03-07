C'è posta per te la nuova moglie del padre lascia lo studio le figlie la demoliscono | C'è il cane che morde

Le figlie di Francesco hanno commentato duramente il comportamento del padre, accusandolo di averle abbandonate dopo il secondo matrimonio. Durante una trasmissione televisiva, la nuova moglie del padre ha lasciato lo studio, mentre le figlie hanno espresso il loro risentimento con parole dure e ungherente. La discussione si è concentrata sui rapporti familiari e sulle tensioni tra le parti coinvolte.