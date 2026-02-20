Grandi Numeri | slam poetry e stand-up comedy al Filodrammatici con Lorenzo Maragoni

Lorenzo Maragoni, noto come campione del mondo di poetry slam, ha portato sul palco del Teatro Filodrammatici una serata dedicata a poesia e comicità. La sua esibizione ha attirato un pubblico interessato, desideroso di ascoltare parole che uniscono emozione e umorismo. Con una performance coinvolgente, Maragoni ha coinvolto gli spettatori in un viaggio tra versi e battute. La serata ha mostrato come le parole possano sorprendere e divertire allo stesso tempo.

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Quando ci saremo conosciuti del tutto, quando saremo diventati dati, che cosa rimarrà di imprevedibile, di inclassificabile? Avrà a che vedere con l’amore? Avrà a che vedere con la poesia? Lorenzo Maragoni, autore, performer e campione del mondo di poetry slam, va in scena al Teatro Filodrammatici di Piacenza con "Grandi Numeri", spettacolo di slam poetry, stand-up comedy e analisi dei dati personali. «La nostra vita è ormai quotidianamente immersa nel flusso di big data.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: “Stand up poetry” di Lorenzo Maragoni al teatro comunale di Leverano Leggi anche: La Stand-Up Poetry di Lorenzo Maragoni alla Sagrantino wine & performance Comedy Studio 2025 - Ep.1: LORENZO MARAGONI @Volvo Studio Milano Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Teatro Subasio: Maragoni tra slam poetry e dati personali. Teatro Magnolfi. Grandi numeri con MaragoniDa questa sera a domenica al Teatro Magnolfi arriva Grandi numeri. Uno spettacolo di slam poetry, stand-up comedy e analisi dei dati personali di e con Lorenzo Maragoni prodotto da Teatro Metastasio ... lanazione.it L’esperimento dei Grandi numeri: Incontriamoci oltre uno schermoLorenzo Marangoni al Binario 7 tra stand-up comedy e analisi dei dati personali per uscire dalla solitudine. Mentre in Beat Socks clown e pupazzi portano sul palco pezzi leggendari e perfino Freddie ... ilgiorno.it "LA SPEZIA PUO' COMPETERE A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE CON GRANDI NUMERI" L'intervento del presidente della Provincia e sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini al Congresso UILM - facebook.com facebook