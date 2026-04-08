La premier ha risposto alle polemiche scaturite da uno scatto con un pentito del clan Senese, definendole semplicemente “fango”. Ha ribadito il suo impegno contro la mafia, affermando che è cristallino, coerente e duraturo, e ha sottolineato che le azioni del governo confermerebbero questa posizione. La vicenda ha suscitato reazioni nel mondo politico e sui social, ma la leader ha mantenuto la sua posizione, respingendo le critiche.

“ Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, coerente, duraturo. E ciò che abbiamo fatto al governo ne è la prova”. È netta la replica della premier Giorgia Meloni alle polemiche delle opposizioni su un vecchio selfie con Gioacchino Amico, esponente del clan Senese oggi collaboratore di giustizia, rilanciato da un’anticipazione della trasmissione Report. L’immagine, scattata nel 2019 nell’ambito di una iniziativa elettorale di Fratelli d’Italia, scatena una bufera di critiche e la richiesta da parte di Pd, M5S e Avs di un immediato chiarimento: Amico “ha frequentato nel tempo esponenti politici della Destra – scrivono in una nota i parlamentari Pd della commissione Antimafia che fanno riferimento ai contenuti di Report. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni e il selfie con pentito del clan Senese, polemiche e replica della premier: “Solo fango”

Report, "Selfie di Giorgia Meloni con un referente del clan Senese". La premier: "Solo fango contro di me"Un selfie di Giorgia Meloni con accanto un presunto referente del clan Senese in Lombardia.

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