Dalla lupara bianca di un Mazzei alla scalata della mafia romana | chi è l’uomo del selfie con Meloni
Una fotografia scattata nel febbraio 2019 all’hotel Marriott di Milano durante un evento politico di Fratelli d’Italia ha catturato un uomo che si è fatto conoscere per un selfie con la leader del partito. Da allora, la sua figura è finita nel mirino dei media, collegandolo a vicende di cronaca e a un possibile coinvolgimento in ambienti criminali. La sua storia si intreccia con eventi che vanno oltre il semplice ritratto pubblico.
Tutto parte da una fotografia: un selfie con Giorgia Meloni, scattato nel febbraio 2019 all’hotel Marriott di Milano durante un evento di Fratelli d’Italia. L’immagine, diffusa da Report, mostra Gioacchino Amico accanto all’attuale premier, allora leader di un partito in piena ascesa. Secondo gli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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