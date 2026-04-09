Dalla lupara bianca di un Mazzei alla scalata della mafia romana | chi è l’uomo del selfie con Meloni

Una fotografia scattata nel febbraio 2019 all’hotel Marriott di Milano durante un evento politico di Fratelli d’Italia ha catturato un uomo che si è fatto conoscere per un selfie con la leader del partito. Da allora, la sua figura è finita nel mirino dei media, collegandolo a vicende di cronaca e a un possibile coinvolgimento in ambienti criminali. La sua storia si intreccia con eventi che vanno oltre il semplice ritratto pubblico.