Sabato 11 aprile, il Museo della Moda di Napoli – Fondazione Mondragone – ospiterà una mostra che mette in mostra le tecniche delle sete di San Leucio e dei nodi Inca. L’evento unisce due tradizioni artigianali molto diverse, provenienti da epoche e culture distanti tra loro. La mostra intende illustrare il lavoro manuale e le tecniche usate per creare tessuti e nodi decorativi.

Il Museo della Moda di Napoli – Fondazione Mondragone ospiterà sabato 11 aprile una mostra che intreccia la tradizione delle sete di San Leucio con l’arte dei nodi Inca. L’esposizione, intitolata Tessere e Connettere, nasce sotto la direzione curatorale di Cynthia Penna e vede il contributo di Gabriella Esposito. L’evento si inserisce nel percorso operativo dedicato al Recupero dei vecchi mestieri, un progetto del Museo volto a salvaguardare le tecniche manuali attraverso il lavoro di donne provenienti da diverse realtà. Il cuore dell’iniziativa è il legame simbolico tra i quipus, gli strumenti di comunicazione nodica utilizzati dagli Inca, e la produzione tessile campana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle sete di San Leucio ai nodi Inca: il dialogo che salva i mestieri

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