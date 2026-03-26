San Leucio 250 | dalle celebrazioni al progetto

Dopo le celebrazioni ufficiali per i 250 anni della Real Colonia di San Leucio, la Fondazione Orizzonti si prepara a tradurre in iniziative concrete le discussioni avute durante la giornata del 25 marzo. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e storici, che hanno approfondito il ruolo di questa storica località nel tempo. Ora si lavora per sviluppare un progetto articolato che coinvolga vari settori.

All’indomani della celebrazione solenne per i 250 anni della Real Colonia di San Leucio, la Fondazione Orizzonti - motore dell’Anno Leuciano - raccoglie il testimone delle autorevoli riflessioni emerse durante la giornata del 25 marzo per trasformarle in un piano d'azione concreto. “Non abbiamo celebrato un anniversario fine a se stesso - dichiara Giuseppe Menniti, Presidente della Fondazione Orizzonti - ma abbiamo acceso il motore di una nuova narrazione. Le parole dei nostri ospiti ci confermano che San Leucio non è un reperto archeologico, ma un software di civiltà ancora attualissimo”. 1. San Leucio nei programmi educativi: un atto... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - San Leucio 250: dalle celebrazioni al progetto Articoli correlati San Leucio, l’utopia borbonica compie 250 anni: al via le celebrazioniA due secoli e mezzo dalla sua fondazione, San Leucio si prepara a vivere una giornata dal forte valore simbolico, capace di unire la memoria storica... San Leucio: al via le celebrazioni per i 250 anni di ‘utopia reale’A due secoli e mezzo dalla sua fondazione, San Leucio si prepara a vivere una giornata dal forte valore simbolico, capace di unire la memoria storica... Una raccolta di contenuti su San Leucio Temi più discussi: Celebrazioni per i 250 anni di San Leucio: Carlo e Camilla di Borbone a Caserta; San Leucio, i Borbone alla festa dei 250 anni per la Real Colonia: vedi l'evento in streaming; Caserta, a San Leucio si celebrano i 250 anni della Real Colonia: appuntamento il 25 marzo; 250 ANNI DI UTOPIA REALE, CELEBRAZIONI AL BELVEDERE DI SAN LEUCIO IL 25 MARZO 2026. A Caserta i 250 anni della 'Real Colonia'. 'Modello di sviluppo e diritti'Nel complesso monumentale del Belvedere di San Leucio, frazione borbonica del Comune di Caserta, celebrazione dei 250 anni della 'Real Colonia', un appuntamento dal forte valore simbolico che ha intre ... ansa.it A San Leucio la grande cerimonia per i 250 anni della Real Colonia, un ponte tra passato e futuroNel suggestivo scenario del Complesso Monumentale del Belvedere, si è tenuta questa mattina la solenne celebrazione dei 250 anni della Real Colonia di San Leucio. casertaweb.com La Real Colonia di San Leucio celebra oggi i suoi primi 250 anni. E lo fa in presenza degli eredi dinastici del ramo italo-francese della Casata dei Borbone delle Due Sicilie. Al Belvedere sono attesi il principe Carlo, Duca di Castro, la sua consorte, principess - facebook.com facebook Caserta, la rinascita di San Leucio, setificio modello per tutta l'Europa x.com