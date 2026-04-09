Dalle erbe spontanee al mercato contadino Una giornata sul cibo

Oggi si è svolta una giornata dedicata al cibo, partendo dall’esplorazione delle erbe spontanee che crescono nei parchi fino ad arrivare alle bancarelle del mercato contadino. L’evento ha incluso riflessioni sul sistema alimentare e sull’importanza di riscoprire le risorse naturali presenti nelle aree pubbliche. Sono stati presentati vari esempi di erbe commestibili e si è discusso di come il rapporto con il cibo possa cambiare nel tempo.

‘E se le cucine scomparissero? Dalle erbe commestibili che si trovano nei parchi, alla riflessione sul sistema alimentare’. È il titolo–provocazione dell’evento che invita a riflettere sulle nostre abitudini alimentari e sul futuro del sistema agroalimentare. Si tratta di una intera giornata di riflessione sul cibo, in programma domenica. La giornata prende il via al mattino, a Trebbo di Reno, con la passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee commestibili insieme all’esperto di ecologia botanica ed etnobotanica Michele Vignodelli. A seguire, un momento dedicato alle famiglie con ‘Amici vegetali’, a cura della sociologa Francesca... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalle erbe spontanee al mercato contadino. Una giornata sul cibo Leggi anche: Erbe spontanee, via al corso con Taffetani Leggi anche: Sarezzo: belle e buone, corso per riconoscere le erbe spontanee Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics Temi più discussi: Dalle erbe spontanee al mercato contadino. Una giornata sul cibo; Alto Adige: erbe spontanee, tesori naturali celebrati nella regione di Lana. Da maggio ad ottobre appuntamento con il benessere; Erbe selvatiche a Lana, tra boschi e cucina altoatesina; Riconoscimento di erbe spontanee con raccolta tra San Desiderio e Pomà. Erbe e piante spontanee al centro del nuovo incontro sulla valorizzazione della biodiversitàIvo Poli guida gli incontri formativi per imparare e mettere in pratica buone prassi da adottare in ambito agronomico ... luccaindiretta.it Allo Scompiglio quattro giornate di ricerca e studio delle erbe spontanee commestibiliGli incontri saranno condotti da Francesco Marini, dottore di ricerca in scienze forestali. guida ambientale escursionistica dal 2013 ... luccaindiretta.it Minestrone di erbe spontanee di stagione e branzino al sale da Portofino. Ospite di Giorgio Chiesa prima dell’incontro con i giovani della Fondazione Crc, la star hollywoodiana sceglie discrezione e piatti essenziali - facebook.com facebook Erbe spontanee risorsa del territorio, a Serdiana nasce il “Giardino dei Saperi” x.com