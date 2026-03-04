Erbe spontanee via al corso con Taffetani

È iniziato il corso di riconoscimento delle erbe spontanee di primo livello organizzato dall’Accademia delle erbe spontanee, giunto alla sua trentesima edizione. La docente Taffetani guiderà i partecipanti tra le piante che comunemente vengono considerate erbacce, ma che hanno un valore e una storia propri. Il corso mira a insegnare a distinguere le diverse specie e a comprenderne le caratteristiche principali.

Non chiamiamole erbacce. È il primo assioma da memorizzare se si desidera partecipare al corso di riconoscimento delle erbe spontanee di primo livello dell'Accademia delle erbe spontanee, arrivato alla trentesima edizione. Il programma del corso è stato presentato da Fabio Taffetani (foto) e dal suo team nei giorni scorsi. Già ordinario di Botanica sistematica all'Università Politecnica delle Marche e fondatore dell'Accademia delle erbe spontanee, nonché autore di numerose pubblicazioni sull'argomento, Taffetani guiderà tutte le escursioni domenicali, a partire da domenica 15 marzo, con passeggiate adatte a tutti allo scopo di conoscere le erbe spontanee, riscoprirle, tutelarle e, a volte, utilizzarle.