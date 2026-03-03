Sarezzo | belle e buone corso per riconoscere le erbe spontanee

A Sarezzo si svolge un corso dedicato al riconoscimento delle erbe spontanee, con l’obiettivo di insegnare ai partecipanti come identificarle e sfruttarle in cucina e per il benessere personale. L’iniziativa coinvolge un esperto del settore che guida i partecipanti attraverso le varie fasi di riconoscimento e utilizzo delle piante selvatiche. Il corso si rivolge a chi desidera approfondire le proprie conoscenze sulle erbe di campo.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Un corso per riconoscere le erbe spontanee e scoprire come utilizzarle nell’alimentazione e per il nostro benessere. Imparare per non sbagliare: non tutti i vegetali sono adatti al nutrimento umano. A volte è facile confondere un’erba edule con una tossica: solo il saperla riconoscere correttamente può evitare conseguenze anche letali.Per questo ci sarà una parte teorica con proiezione immagini e spiegazioni su come si usano in cucina e per il proprio benessere con assaggio di tisane.ed in seguito uscita nel prato e bosco per individuarle nel loro habitat naturale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Escursione lungo la via dell’iris: tra leggende, erbe spontanee e sapori della Val TramignaUn’escursione affascinante nel cuore della Val Tramigna, lungo la suggestiva Via dell’Iris, tra dolci colline, scorci panoramici e profumi di...

La magia del Natale a Milano: le più belle (e buone) colazioni per respirare l'atmosfera delle festeDa quando frequentavo la scuola elementare, c'è un momento esatto in cui comincio a sentire davvero la magia del Natale a Milano.