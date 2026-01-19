Il Piano strategico di San Benedetto del Tronto, in programma fino al 2030, si concentra su turismo sostenibile, accessibilità e innovazione digitale. Attraverso una pianificazione accurata, il Comune mira a sviluppare un modello turistico che favorisca l’inclusione e la gestione responsabile delle risorse. La timeline prevista permette di monitorare le fasi di attuazione, garantendo un percorso di crescita equilibrato e sostenibile nel tempo.

Turismo sostenibile, accessibilità e inclusione, innovazione digitale e gestione dei dati. Sono alcuni degli punti cardine attorno ai quali il Comune di San Benedetto del Tronto ha costruito il Piano strategico per lo sviluppo turistico sostenibile, accompagnato da una timeline di attuazione dal 2025 al 2030 che scandisce fasi, priorità e strumenti di monitoraggio. Il documento individua un percorso articolato in tre fasi operative – avvio, consolidamento e valutazione finale – con l’obiettivo di accompagnare la trasformazione del modello turistico cittadino in modo progressivo e misurabile. Nel testo si legge che il cronoprogramma è pensato per "programmare interventi coerenti e progressivi, garantendo un bilanciamento tra progettualità a breve termine e risultati di medio-lungo periodo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il piano turistico fino al 2030: dalla sostenibilità all'innovazione

Fincantieri approva il Piano industriale fino al 2030. Difesa e underwater in cima alle priorità

Fincantieri ha approvato il Piano Industriale 2026-2030, delineando una strategia che rafforza la posizione del gruppo nel settore navale e industriale. L’obiettivo è consolidare il ruolo di leader nazionale con una presenza globale, puntando su settori chiave come difesa e underwater, considerati priorità strategiche fino al 2030.

Napoli, rinnovo fino al 2030 per blindare il BIG! Il piano è già pronto

Il Napoli lavora al rinnovo contrattuale di Scott McTominay, puntando a garantire stabilità al centrocampo fino al 2030. La dirigenza azzurra ha già predisposto un piano preciso per prolungare l’accordo con il giocatore, consolidando così il reparto nevralgico della squadra e rafforzando le prospettive future del club.

