Una molecola presente nel caffè, nota per essere parte integrante della cultura napoletana, viene utilizzata nei trattamenti estetici professionali contro la cellulite. La linea Slim Active di Liliana Paduano Cosmetics sfrutta questa sostanza, trasformandola in un elemento chiave per i protocolli di cura della pelle. La ricerca scientifica ha portato a questa applicazione, che collega il mondo del caffè a quello dell’estetica.

La molecola contenuta nel caffè, pilastro della socialità napoletana, si trasforma in un elemento fondamentale per i protocolli estetici professionali grazie alla linea Slim Active di Liliana Paduano Cosmetics. Il passaggio dal consumo quotidiano in tazzina all’applicazione dermatologica sfrutta le proprietà biologiche della caffeina per il trattamento del corpo. Dalla ritualità sociale alla precisione biochimica. A Napoli il caffè non rappresenta soltanto una bevanda, ma un vero e proprio codice che regola le interazioni sociali attraverso piccoli riti ripetuti più volte durante la giornata. Tuttavia, dietro l’aspetto culturale di questo patrimonio, si cela una realtà scientifica che la cosmetica moderna sta imparando a sfruttare con crescente sofisticazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla tazzina alla pelle: la scienza del caffè contro la cellulite

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